La solidarietà sui tumori decolla dall'Aeronautica

La serata benefica per il progetto "Ospedale a Domicilio" di Att per malati oncologici è stata ospitata dall'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche

FIRENZE — "Ospedale a Domicilio" per i malati oncologici: è il progetto di Associazione Tumori Toscana (Att) per sviluppare il sistema di cure domiciliari dei pazienti affetti da patologie tumorali. Per dare gambe all'iniziativa, ieri sera l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche ha ospitato la serata Vola con l’Att.

L’incontro solidale, organizzato con il sensibile supporto del comandante dell’Istituto generale di brigata aerea Urbano Floreani, ha avuto inizio con i saluti del presidente di Att Giuseppe Spinelli. All’evento, patrocinato da Regione Toscana e Comune di Firenze, sono intervenute anche le assessore comunali al welfare Sara Funaro e all’urbanistica Cecilia Del Re.

Generosi i partecipanti, per la soddisfazione del presidente Spinelli: “Vola con l’Att era il titolo di questa serata e speriamo davvero che la solidarietà possa tornare a volare più forte di prima. Abbiamo bisogno di tornare ad emozionarci e a realizzare insieme progetti, con la consapevolezza che il cancro è un’emergenza sociale e c’è bisogno di dare un aiuto concreto ai malati e ai familiari".