Assiste online al furto a casa e incastra il ladro

Ha ricevuto le immagini dei ladri sul cellulare e le ha inviate in tempo reale alla polizia, la volante è riuscita ad intercettare uno dei fuggitivi

FIRENZE — Ha ricevuto una notifica di allarme sul proprio cellulare ed ha assistito all'ingresso dei ladri nel suo appartamento, ha inviato una foto alla polizia e sono intervenute le volanti. Così il proprietario di un appartamento è riuscito a fare incastrare uno del ladri, già in fuga. Si tratta di un georgiano di 25 anni arrestato per tentato furto aggravato dopo essere stato trovato con grimaldelli e calzini adatti a non lasciare impronte.

L'episodio è accaduto ieri, intorno alle 12 e 30, in zona stadio.

La telecamera connessa al cellulare ha trasmesso le immagini di due uomini che erano entrati forzando la porta e con un altro cellulare ha inviato i fotogrammi al 112. I due uomini appena entrati si sono accorti della telecamera e si sono dati alla fuga.

Nello stesso momento una volante già sul posto è riuscita a sorprendere e catturare uno dei due uomini che, appena uscito dal portone dell’immobile, aveva iniziato a correre per poi nascondersi tra alcune auto in sosta.

L’uomo, un 25 enne di origine georgiana, è stato trovato in possesso di strumenti utili alle effrazioni, come grimaldelli, ma anche di un ritaglio di plastica semirigida, utilizzato per far scattare le serrature, e calzini adatti a non lasciare impronte. Il 25enne è stato arrestato per tentato furto aggravato.