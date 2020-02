Assemblea cittadina sul nuovo deposito del tram

All'incontro pubblico sul futuro urbanistico della periferia sono attesi gli assessori Bettini, Del Re, Giorgetti e il presidente del Quartiere Balli

FIRENZE — Una assemblea pubblica è stata organizzata nella serata di mercoledì 19 Febbraio, presso il Centro Sociale il Pozzo per discutere sul futuro urbanistico delle Piagge. All'incontro sono attesi gli assessori del Comune di Firenze Alessia Bettini, Cecilia Del Re, Stefano Giorgetti e il presidente del Quartiere, Cristiano Balli.

Al centro dell'incontro la piazza Alpi - Hrovatin con il processo partecipativo Apriti piazza e l'ipotesi progettuale di un nuovo deposito per la futura linea 4 della tramvia Leopolda Le Piagge.

Il percorso partecipativo era stato promosso nel 2018 dalla Comunità delle Piagge con il sostegno dell’Autorità della partecipazione della Regione Toscana. "L'obiettivo della assemblea - hanno spiegato i promotori dell'incontro - è il destino di questa zona del quartiere, considerata strategica e centrale nel Piano Guida De Carlo del 2004 e ribadita nei piani urbanistici seguenti ma mai attuata. L’incontro è anche la conclusione del progetto “Tazebao, i muri parlano…” promosso dalla Comunità delle Piagge nell’ambito del bando “Creative living lab. Qualità, creatività, condivisione” del Ministero per i beni culturali per la rigenerazione urbana condivisa di luoghi periferici, che ha visto la realizzazione di una serie di azioni comunicative pensate per alimentare la riflessione sulla piazza come spazio pubblico e bene comune in formazione".