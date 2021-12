L'asfalto vien di notte, strade chiuse nel rione

Sono state programmate per la prossima settimana le asfaltature notturne nel rione di Bellariva lungo l'arteria di ingresso e uscita dal capoluogo

FIRENZE — Nuovo asfalto in via del Madonnone e Lungarno Colombo, sono tra i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana e che prevedono l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, da lunedì 13 Dicembre sono in programma i lavori notturni in via del Madonnone e lungarno Colombo.

L’intervento, effettuato dalle 21 alle 6, è articolato in fasi.

Nella prima è prevista la chiusura di via del Madonnone (tra via Quintina Sella e Lungarno Colombo) e restringimenti di carreggiata in Lungarno Colombo (sia in ingresso che uscita città altezza numeri civici 24/A-26A).

La seconda fase prevede i soli provvedimenti su Lungarno Colombo.

Il termine dei lavori è previsto il 18 Dicembre.