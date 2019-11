Alunni e turisti divisi dalla segnaletica stradale

Sono stati montati i primi paletti richiesti da alcuni genitori per consentire l'uscita degli alunni senza interferenze da parte dei flussi turistici

FIRENZE — In via di San Giuseppe, a pochi passi da piazza Santa Croce, sono arrivati i primi paletti della nuova segnaletica stradale richiesta per consentire l'ingresso e l'uscita degli alunni dalla scuola primaria Vittorio Veneto.

A segnalare l'assembramento che si verificava all'ora di punta erano stati i genitori, sostenuti nella richiesta di un intervento dal Comitato Cittadini per Firenze e da alcuni consiglieri comunali dell'opposizione. L'amministrazione fiorentina ha provveduto a disporre la nuova segnaletica verticale per separare il flusso turistico dagli allievi e dai genitori che quotidianamente si recano ad accompagnare e riprendere i ragazzi dalle lezioni.

L'auspicio dei genitori è che la segnaletica possa diventare un utile deterrente, mentre il Comitato che aveva anche proposto un percorso alternativo per i turisti, ha auspicato oltre all'inserimento di una catena anche maggiori controlli affinché le distanze siano effettivamente rispettate.