Alle Cascine tornano i banchi ambulanti

Nel giorno dell'Immacolata non sono mancate le bancarelle ambulanti al parco delle Cascine rimaste a lungo chiuse per le normative anti-Covid

FIRENZE — Sorpresa questa mattina alle Cascine dove non tutti i residenti si aspettavano di poter trovare aperto il mercato ambulante del martedì.

Dopo settimane di chiusura dovute alle disposizioni normative adottate dalla Toscana in zona rossa, con la presenza dei soli banchi alimentari, nel giorno dell'Immacolata i viali del parco si sono rianimati per lo shopping.

Nelle ultime settimane le categorie economiche, tra le quali gli ambulanti non alimentari, avevano fatto pressione su Regione e Governo per poter riaprire e per non perdersi gli acquisti sotto le feste.