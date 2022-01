Troppo alcol e a 17 anni finisce in ospedale

La ragazzina e un'amichetta di 14 anni avevano comprato due bottiglie di vino e bevuto fino a star male. L'esercizio è stato individuato e chiuso

FIRENZE — Una bottiglia di prosecco bianco e una di vino rosso. Le avevano comprate due amiche minorenni, 17 e 14 anni. Dopo aver bevuto però la più grande si era sentita così male da perdere conoscenza. L'ambulanza l'aveva portata in ospedale a Santa Maria Nuova.

Da lì era partito l'intervento della polizia di Stato, il 13 Gennaio scorso. Gli agenti si erano recati in ospedale per ascoltare la ragazzina dopo che aveva ripreso conoscenza. In breve erano quindi risaliti al negozio in cui le due avevano acquistato il vino, trovandone conferma dall'esame delle immagini della videosorveglianza interne dell’esercizio nel centro storico fiorentino.

E da oggi quel locale è chiuso. Il questore di Firenze Maurizio Auriemma ne ha sospesa la licenza per 5 giorni, con provvedimento predisposto dalla divisione polizia anticrimine e notificato ieri dalle volanti. Nel provvedimento adottato dal questore è evidenziato come la situazione risultasse "di pericolosità tale da dover intervenire al fine di scongiurare che la vendita di alcolici a minori da parte del pubblico esercizio possa avere ulteriori e peggiori conseguenze, provocando allarme sociale".

Il questore sottolinea che nel locale "con inavvedutezza e noncuranza, sono stati venduti alcolici a minori, tenendo una condotta che ha creato pericolo per la salute dei giovani clienti".