Attualità sabato 12 febbraio 2022 ore 16:28

A San Valentino 400 alberi da regalare per dire "Ti amo"

Gli alberi donati con dedica del cuore andranno in parchi e giardini urbani

Altro che mazzolin di fiori, è possibile far le cose in grande regalando una pianta con dedica. Rinfoltirà i filari urbani per il bene di tutti

FIRENZE — Altro che mazzolin di fiori: per San Valentino è possibile donare un albero al proprio innamorato o innamorata, con una dedica speciale. Sono ancora 400 le piante disponibili, inclusi gli alberi da frutto. I 400 nuovi alberi andranno ad aggiungersi ai 1.100 già donati dall’avvio del progetto, di cui 750 già messi a dimora. Si tratta per la maggior parte di aceri (circa 250) ma anche ciliegi (circa 200), querce (circa 80), tigli (circa 60), seguiti da lecci, salici, platani, sorbi, frassini e carpini, oltre a 40 alberi da frutto, dai melograni ai mandoli, corbezzoli, peschi, gelsi, meli, noccioli, giuggioli e altri. Per gli alberi piantati più di recente è ora in corso la sistemazione delle etichette. Poi sarà inviato l’avviso al donatore. I 350 alberi ancora da piantare saranno messi a dimora entro Aprile, così da completare la piantagione di tutti gli alberi donati entro questo mese di Febbraio. E intanto, a proposito di verde: per San Valentino sono stati installati dai giardinieri della direzione ambiente del Comune anche due cuori in piazza Santa Maria Novella. L'aiuola allestita in piazza Santa Maria Novella “Una dedica speciale al proprio innamorato o innamorata è stato sicuramente uno dei motivi che hanno indotto i fiorentini a donare un albero alla città - ha detto l’assessore all’ambiente e all’innovazione tecnologica Cecilia Del Re - anche con bellissimi messaggi d’amore, sposando così questa visione partecipata del verde urbano".