Ecco i nuovi 47 agenti della polizia municipale

Sono stati presentati in San Lorenzo i primi nuovi assunti a tempo indeterminato della municipale. Entro fine mese altri 53 assunti

FIRENZE — Ecco i primi 47 nuovi assunti a tempo indeterminato della Polizia Municipale di Firenze. Si tratta del primo contingente delle 100 assunzioni a seguito del concorso bandito nel 2018 che, oltre alla prova pre-selettiva, ha visto la prova fisica, una prova scritta e una orale e infine i test psicoattitudinali. Ai 100 contratti inizialmente previsti se ne sono aggiunti ulteriori 10 sulla base di una delibera di giunta per l’ampliamento dell’organico.

I neo assunti sono già entrati in servizio: 40 sono destinati al vigile di quartiere e 7 al reparto Analisi e strategie per interventi mirati. Sedici provengono da altre Regioni (Lombardia, Puglia, Sicilia, Liguria, Campania, Lazio, Sardegna Friuli), tra i toscani la maggioranza sono della provincia di Firenze.

Entro la fine del mese arriveranno gli altri 53 agenti per arrivare al contingente dei 100 previsti dal primo scaglione di assunzioni, età media 28 anni. Sessantacinque provengono dalla Toscana (34 dalla provincia di Firenze), sei rispettivamente da Liguria, Puglia e Sicilia, cinque dalla Campania, quatto dal Lazio, due dall’Emilia Romagna, uno da altre sei regioni. Venti hanno esperienza militare e 29 hanno già ricoperto il ruolo di agente di Polizia Municipale. Ulteriori 10 saranno assunti in estate dalla graduatoria di 290 nominativi stilata a seguito del concorso per arrivare a quota 110 nuovi agenti di Polizia Municipale.