Incendio lungo i binari, treni nel caos

Circolazione sospesa tra Empoli, San Miniato e Fucecchio. Numerose soppressioni tra Pisa e Firenze e bus sostitutivi tra Pontedera ed Empoli

SAN MINIATO — Un incendio di sterpaglie e canneti è divampato nei pressi della linea ferroviaria Pisa Firenze. Sul posto, tra San Miniato e Fucecchio, i vigili del fuoco.

Ci sono stati prima dei forti rallentamenti dei convogli, poi la circolazione è stata sospesa nel tratto interessato in entrambe le direzioni e alcuni treni regionali sono stati soppressi.

E' stato predisposto anche un servizio di bus sostitutivi tra Pontedera ed Empoli.

Sul posto, in via Capocavallo nel comune di San Miniato, anche tre squadre di volontari. Mille i metri quadri interessati dal rogo. La linea elettrica è stata disattivata per circa due ore.