Cucine stellate a Firenze, chi scende e chi sale

La città di Firenze è protagonista anche in tavola, tra vincitori e vinti, la conferma arriva dalla nuova Guida Michelin 2020 presentata oggi

FIRENZE — Presentata stamani la Guida Michelin 2020 al Teatro Municipale di Piacenza che ha riservato alcune sorprese come la perdita dell'unica stella assegnata in precedenza al Winter Garden by Caino ed ha premiato alcuni ristoranti fiorentini come l'Enoteca Pinchiorri che "vale il viaggio" con le sue tre stelle, e poi Gucci Osteria da Massimo Bottura e Santa Elisabetta che hanno ottenuto la loro prima stella. Molte le conferme della stella dalla Bottega del Buon Caffè ad Ora d’Aria fino a Il Palagio Four Seasons.

Lombardia, Campania e Toscana hanno fatto incetta di nuove stelle.

La Guida diretta da Sergio Lovrinovich compie 65 anni e rappresenta per gli estimatori della buona cucina e gli appassionati di enogastronomia un punto di riferimento nel vasto panorama culinario italiano.