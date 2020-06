Covid ancora nella Metrocittà con 1 caso a Firenze

Il bollettino regionale aggiornato alle ultime 24 ore ha segnalato tre casi sull'intero territorio, uno nel capoluogo dove non risultano decessi

FIRENZE — L'aggiornamento sanitario dai territori dell’Ausl Toscana Centro segnala 2 nuovi casi positivi e nessun decesso.

Nelle ultime 24 ore risulta un caso in provincia di Firenze, nel Comune di Firenze ed un caso in provincia di Prato, nel Comune di Montemurlo.

Salgono così a 10.148 i casi di positività al Coronavirus in Toscana dove è stato segnalato anche un nuovo decesso, un uomo di 72 anni di Massa Carrara, la provincia con il tasso più alto di contagi e di mortalità da Covid 19.

Sono 3.487 i casi complessivi nella provincia di Firenze in una Toscana che ha un tasso di contagiosità di 272 casi per 100.000 abitanti contro una media italiana di 390 per 100.000. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca, Firenze e chiude la classifica Siena.

Diminuiscono le persone ricoverate nei posti letto, sono complessivamente 55, 8 in meno di ieri di cui 15 in terapia intensiva. Si tratta del punto più basso dal 9 Marzo 2020 per le terapie intensive ed il punto più basso dal 6 Marzo 2020 per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.531, 91 in più rispetto a ieri: 787 persone sono clinicamente guarite e 7.744, 73 in più rispetto a ieri, sono guarite a tutti gli effetti con doppio tampone negativo.