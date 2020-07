Covid, 5 nuovi casi tra Firenze e il Mugello

L'area metropolitana ha registrato un focolaio nei giorni scorsi sul quale sono in corso l'attività di tracciamento e l'indagine epidemiologica

FIRENZE — Sono 7 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro nelle ultime 24 ore, 5 casi in provincia di Firenze, 3 a Borgo San Lorenzo, 1 a Londa ed 1 a Vicchio. Quattro degli 11 casi odierni sono riconducibili al cluster verificatosi nella zona del Mugello. Sono 3.281 i casi complessivi ad oggi a Firenze.

In Toscana sono 10.469 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri, tutti identificati in corso di tracciamento. I guariti crescono e raggiungono quota 8.946. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 421.637, 3.330 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 389. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Complessivamente, 372 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 7 in più rispetto a ieri. Sono 1.304, più 55 rispetto a ieri, le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto oggi sono complessivamente 17, 2 in più rispetto a ieri, nessuno in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 8.946: 131 persone clinicamente guarite e 8.815 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.134 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, 417 a Firenze.