Il Covid insiste, 11 nuovi casi, 5 nel Mugello

Corse clandestine in auto: sulla A19 Catania-Palermo a più di 260km orari, con il pubblico all'arrivo

La metà dei nuovi positivi in provincia di Firenze riconducibili al focolaio individuato nel Mugello. Nessun decesso in tutta la Toscana

FIRENZE — Continua a rimanere alta l'attenzione dopo che, due giorni fa, è stato individuato un nuovo focolaio di Covid-19 in Mugello. Oggi la Asl Toscana Centro segnala 11 nuovi casi in provincia di Firenze. Di questi, 5 sono stati individuati nei comuni mugellani di San Piero a Sieve (3) e di Vicchio (2). Gli altri sono stati segnalati a Campi Bisenzio (1) e a Firenze (3). Gli altri due sono stati individuati nell'empolese.

La crescita dei nuovi casi legati al "cluster" individuato nel Mugello sono evidenziati anche dall'ultimo aggiornamento della Regione Toscana sull'andamento dell'epidemia nel quale si segnala, a livello regionale, una crescita di 17 casi rispetto a ieri.

Non ci sono, in compenso, nuovi decessi né in provincia di Firenze né nel resto della Toscana.

In tutto, in Toscana, sono 10.458 i contagiati dal SarsCovd2 dall'inizio dell'emergenza. I deceduti sono 1.134 (nessuno in più da ieri) e i guariti sono 8.944.