Covid, in 24 ore 5 nuovi contagiati nel fiorentino

Nella Città Metropolitana la metà dei nuovi casi di contagio riscontrati da ieri nella Asl Toscana Centro. Il totale ammonta a 3.451

FIRENZE — L'ultimo aggiornamento della Asl Toscana Centro segnala in provincia di Firenze 5 nuovi casi di positività al Covid-19 (i dati si riferiscono alla situazione fotografata alle 18 di oggi). In tutto il territorio di competenza della Asl (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli), da ieri, sono stati registrati 11 nuovi casi. In tutto, in provincia di Firenze, il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale a 3.451.

Questa la distribuzione dei 5 nuovi casi positivi sul territorio della provincia di Firenze:

Firenze: 4

Sesto fiorentino: 1



Guardando al livello regionale, i contagiati totali sono 10.062 e i morti 1.013. La Toscana si conferma al decimo posto a livello nazionale per numerosità di contagiati con circa 270 casi per 100.000 abitanti.

Prosegue, inoltre, la tendenza alla decrescita dei ricoverati nei reparti ospedalieri della Toscana: oggi sono 186, 11 in meno di ieri, di cui 38 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a 24 ore fa). Si tratta, si legge nel bollettino della Regione, del punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive e dal 12 marzo per i ricoveri in generale.

Complessivamente, 1.514 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 55 rispetto a ieri, meno 3,5%). Sono 7.730 (meno 89 rispetto a ieri, meno 1,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 3.803, Nord Ovest 3.627, Sud Est 300).