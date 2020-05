Covid, nel fiorentino metà dei nuovi casi toscani

Coronavirus, guida alle mascherine fai da te: come realizzarle, quali tessuti usare e come lavarle

Nelle ultime 24 ore l'area fiorentina ha registrato la metà esatta dei decessi e dei contagi per Covid 19 rilevati sull'intero territorio regionale

FIRENZE — L’Ausl Toscana Centro ha aggiornato i dati alle 18 del 23 Maggio rilevando sette nuovi casi di Coronavirus sui 12 emersi in Toscana nelle ultime 24 ore. Sei di questi fanno riferimento all'area metropolitana, dove risulta anche un nuovo decesso sui due registrati in Toscana. Sono 3.445 i casi complessivi ad oggi nella provincia fiorentina.

Ecco come sono distribuiti i 6 nuovi casi in provincia di Firenze

Firenze: 3

Pelago: 1

Scandicci: 1

Signa: 1

Più un altro caso fuori provincia

In tutta la Toscana sono 10.047 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi e relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 269 ogni 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca, Firenze e la più bassa Siena.

Complessivamente, 1.569 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 197, di cui 40 in terapia intensiva. È il punto più basso dal 10 di Marzo 2020 per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 7.270.