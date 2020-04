Coronavirus, terzo decesso a Pontassieve

Il sindaco ha fatto il punto sui contagiati da Covid 19 e sull'arrivo delle mascherine che saranno consegnate porta a porta ai 21mila abitanti

PONTASSIEVE — Il primo cittadino di Pontassieve, Monica Marini, ha reso noto il terzo decesso sul territorio prima di aggiornare i concittadini sulla distribuzione delle mascherine "Non faremo banchini per la consegna perché sarebbe contrario alle misure di restrizione e creerebbe assembramenti" ha precisato Marini.

Contagi. Marini ha annunciato "Abbiamo avuto il terzo decesso per Coronavirus. Sono ad oggi 61 casi di positività al Coronavirus, in questi sono compresi i tre decessi. Ci sono 30 persone in ospedale che sono in progressivo miglioramento. Gli altri sono nelle proprie abitazioni oppure in strutture messe a disposizione per trascorrere la quarantena in sicurezza e la maggior parte è in buone condizioni".

Mascherine. "Avevamo calcolato di consegnare tre mascherine per persona, sono due quelle che arrivano gratuitamente grazie alla Regione Toscana, ma visto che ne arriveranno anche altre perché le avevamo già ordinate nei giorni scorsi, riusciremo a consegnarne tre per ogni residente. Partiamo con i residenti poi vedremo come fare per i domiciliati. Il territorio è complesso, parliamo di 21mila abitanti in 114mila chilometri quadrati, quindi abbiamo convocato i volontari della Protezione civile per avere supporto nell'imbustamento dei pacchi da 50 e per la consegna. La consegna partirà da mercoledì saranno porta a porta. Non faremo banchini perché sarebbe contrario alla precauzione di evitare assembramenti". "Non temete per i tempi, la Regione Toscana ci ha chiesto di comunicare quando la consegna sarà completata per assicurare che l'obbligatorietà sia coperta dalla disponibilità di mascherine sul territorio".