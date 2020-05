Coronavirus, 48 ore senza contagi a Firenze

Per il secondo giorno consecutivo il capoluogo non ha registrato casi di contagio da Covid 19, risulta però un decesso nella città metropolitana

FIRENZE — L'Ausl Toscana Centro ha diramato il nuovo bollettino sanitario aggiornato alle ore 18, sono 3 i nuovi casi positivi nei territori dove nelle ultime 24 ore risulta 1 decesso, in provincia di Firenze.

Domenica 17 Maggio è stato il primo giorno a contagi zero nel capoluogo toscano e dopo altre 24 ore il numero dei tamponi positivi è invariato.

I nuovi casi positivi nella provincia sono 3 di cui 2 in zona empolese

Impruneta: 1

Fucecchio: 1

Empoli: 1

In tutta la Toscana sono 9.961 i casi di positività al Coronavirus, 13 in più rispetto a ieri. I guariti crescono raggiungono quota 6.399. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 267 casi per 100.000 abitanti.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 263, di cui 66 in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite salgono a 6.399, 1.639 persone clinicamente guarite e 4.760 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.