Contagi in calo con Firenze sotto i 100 nuovi casi

L'area metropolitana conferma un trend in diminuzione negli ultimi tre giorni in cui è passata da 550 a 423 casi di contagio in un solo giorno

FIRENZE — Trend dei contagi in discesa per la provincia di Firenze che ha segnalato 423 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore. La curva ha iniziato a scendere dal 13 Novembre quando i casi metropolitani erano 712 con 178 casi nella sola città di Firenze.

Si tratta di un dato che conferma il calo registrato già nella giornata di sabato e poi di domenica. In evidenza il dato del capoluogo che scende oggi sotto i 100 casi in 24 ore.

Nelle 24 ore precedenti erano stati 500 i casi in provincia con 169 solo a Firenze. Il 14 Novembre 554 casi in provincia di Firenze, 167 nel capoluogo.

Sono 955 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 23 decessi 21 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia.

Nel dettaglio i nuovi contagi sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 7, Barberino di Mugello 4, Barberino Tavarnelle 5, Borgo San Lorenzo 4, Calenzano 8, Campi Bisenzio 24, Dicomano 2, Fiesole 5, Figline e Incisa 18, Firenze 92, Firenzuola 3, Greve in Chianti 2, Impruneta 5, Lastra a Signa 18, Londa 1, Marradi 1, Pelago 2, Pontassieve 7, Reggello 7, Rignano sull'Arno 7, Rufina 4, San Casciano in Val di Pesa 2, San Godenzo 1, Scandicci 17, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 16, Signa 10, Vicchio 1 e 149 casi in zona empolese a Capraia e Limite 6, Castelfiorentino 18, Cerreto Guidi 22, Certaldo 11, Empoli 45, Fucecchio 29, Montelupo Fiorentino 6, Montespertoli 6 e Vinci 6.