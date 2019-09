Centrale del latte, eletto il nuovo cda

Il nuovo consiglio di amministrazione è stato eletto dall'assemblea dei soci. Presidente l'imprenditore Paolo Campinoti che succede a Marchionni

FIRENZE — L'Assemblea della Centrale del Latte della Toscana SpA. ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione a conclusione del mandato triennale dell'organo in carica fino ad oggi. Presidente del nuovo cda è l'industriale Paolo Campinoti, che prende il posto di Lorenzo Marchionni, alla guida della Centrale per nove anni. Gli altri membri sono il vicepresidente Edoardo Pozzoli, già direttore Generale di Centrale del Latte d'Italia, Marco Massaccesi, direttore generale di Centrale del Latte della Toscana, Lorenzo Petretto, presidente di Fidi Toscana, Filippo Legnaioli, imprenditore del settore agricoltura, Giuseppe Bodrero,direttore amministrativo della Centrale del Latte d'Italia.

Gli azionisti hanno ringraziato il presidente uscente Marchionne per "le doti umane e professionali espresse con straordinaria costanza e qualità", si legge in una nota della Centrale, e per gli obiettivi raggiunti: bilanci con risultato sempre positivo, l'indebitamento dovuto alla realizzazione del nuovo stabilimento ridotto al 50 per cento. Lorenzo Marchionni proseguirà il suo impegno della Centrale del Latte d'Italia, di cui è stato confermato vice presidente.

"Con la riunione odierna si completa dunque il rinnovo degli organi della Centrale - si legge ancora nella nota - il Collegio Sindacale infatti era stato nominato il 29 aprile ultimo scorso, organi che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Ora più che mai dunque la Centrale è pronta per affrontare il futuro e continuare a garantire e ad offrire a tutti i consumatori, grandi e piccini, la qualità, la passione, il benessere di sempre".