Campus estivo post covid per ragazzi non vedenti

Il campus organizzato dalla Unione italiana ciechi con la Fondazione Cr Firenze è un assaggio della scuola post Covid a misura di disabile

FIRENZE — Adolescenti non vedenti ed ipovedenti all’Istituto Don Bosco dei Salesiani di Firenze parteciperanno al campus estivo ‘Il filo di Arianna’, organizzato dall’Unione italiana ciechi ed ipovedenti della Toscana con il contributo di Fondazione Cr Firenze e dell’Istituto per la ricerca la formazione e la riabilitazione, Irifor.

Sono undici i ragazzi che, fino a domenica prossima, stanno partecipando al centro estivo residenziale. Nove sono ipovedenti e due non vedenti: provengono per la maggior parte da Firenze e, poi, da Pistoia, Siena, Massa e Carrara. L’Unione ciechi ha potuto svolgere per il quarto anno consecutivo questo progetto di inclusione sociale grazie al bando della Fondazione Cr Firenze ‘Estate insieme’.

Undici gli operatori, uno per ciascun giovane. Appena arrivati, ad ognuno di loro è stato consegnato uno zainetto con all’interno venti mascherine e gel igienizzante. Un prezioso compagno di viaggio, lo zaino, per queste giornate tra escursioni all’aperto, laboratori di informatica e visite a musei. In ogni luogo frequentato dai giovani al Don Bosco ci sono dispenser per sanificare le mani. E, quando non possono essere garantite le distanze di sicurezza, la mascherina è d’obbligo.

Quest’anno ogni partecipante ha una stanza singola con bagno. Gli anni passati i ragazzi si erano divertiti a condividere gli spazi più privati, ma adesso non era proprio possibile. La giornata tipo prevede sveglia alle 7 e 30, sistemazione della camera in modo che possa essere agilmente sanificata, colazione tutti insieme e poi via con le attività. Un breve break per pranzo e si ricomincia per tutto il pomeriggio. In programma attività di orientamento, laboratori di informatica, di autonomia personale e di teatro, spazio cinema. Escursioni poi al parco avventura di Pratolino ed all’Acqua Village di Cecina.

“Si tratta di un importante momento di interazione coi coetanei in vista della ripresa della scuola - ha spiegato la coordinatrice del progetto, Elena Ferroni -. Questi ragazzi hanno sofferto in modo particolare il periodo del lockdown, perchè per loro il rapporto con l’insegnante è quantomai fondamentale. Hanno tutti una gran voglia di tornare in classe con gli amici e adesso sono felicissimi di vivere una settimana all’insegna del gruppo e dell’apprendimento”.

In questi giorni i ragazzi stanno vestendo i panni di giornalisti: dopo essersi intervistati l’un l’altro sulle sensazioni provate durante il lockdown, si cimenteranno nel montaggio audio video. Alla fine, il risultato del loro lavoro entrerà in un cd conclusivo che ripercorrerà i passaggi più belli di questa settimana da ricordare. “Chi ha problemi di vista - ha detto il presidente dell’Uic Toscana, Antonio Quatraro, - è purtroppo abituato a ‘fare a meno’. Il Covid 19, purtroppo, riguarda ciascuno di noi e in un certo senso richiama tutti all’ordine. Questo, paradossalmente, potrebbe ‘aprire gli occhi’ anche a chi non vuol vedere. Siamo felici di essere riusciti anche in questo anno così difficile ad offrire una così bella opportunità a questi giovani, che stanno dando il massimo per dare il meglio di sé in ogni attività”.

‘’Riteniamo molto importante - ha detto infine il direttore di Fondazione Cr Firenze Gabriele Gori - sostenere una iniziativa come questa, e abbiamo progettato e lanciato il bando ‘Estate Insieme’ proprio per favorire queste forme di aggregazione e di socializzazione. La Fondazione ha molto a cuore coloro che vivono una condizione di disabilità ed è sempre disponibile ogni volta che viene richiesta la collaborazione per attuare programmi che hanno lo scopo di farli sentire pienamente inseriti nella comunità’’.