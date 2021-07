Gkn, convocato un nuovo tavolo di crisi

«È la mia ragazza», il coming out di Lucilla Boari

È convocato per mercoledì prossimo alle 15 l'incontro che sarà presieduto dalla viceministra allo sviluppo economico Alessandra Todde

FIRENZE — È convocato per mercoledì prossimo 4 Agosto alle 15 il secondo tavolo che porterà in prefettura a Firenze la vertenza Gkn, l'azienda di automotive di proprietà del fondo americano Melrose che ha avviato il licenziamento collettivo per 422 lavoratori a seguito della decisione di chiudere lo stabilimento di Campi Bisenzio.

A convocare l'incontro è la viceministra allo sviluppo economico Alessandra Todde, che presiederà l'incontro a cui prenderanno parte il ministero del lavoro, la Regione Toscana, i sindaci di Firenze e di Campi Bisenzio Dario Nardella ed Emiliano Fossi, i rappresentanti dei lavoratori con le sigle sindacali Cgil Cisl e Uil e Fim Fiom e Uilm e ancora Confindustria Firenze, Gkn Firenze, Gkn automotive, Melrose ple.

La convocazione del tavolo prefettizio - dopo un primo round turbolento che aveva registrato certa rigidità da parte datoriale - è ritenuta necessaria per fare il punto della situazione.