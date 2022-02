Tempo scaduto per i Bonnie e Clyde dei Rolex

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Almeno due i colpi messi a segno dalla coppia a Firenze col trucco dell'abbraccio, vittime gli anziani. Lei li avvicinava, lui aspettava in auto

BOLOGNA — Lei avvicinava le vittime, in prevalenza anziani, e chiedeva l'ora così poteva vedere il loro orologio. E se era di lusso, allora li abbracciava fingendosi parente o conoscente e sfilando via dal polso il Rolex. Anche con violenza quando necessario. Lui attendeva in auto, pronto a scappare non appena la donna fosse arrivata col bottino.

I colpi attribuiti ai due a Firenze sono almeno due, avvenuti tra il Febbraio e il Giugno 2021, ma ora per i Bonnie e Clyde dei Rolex il tempo è scaduto. Sono stati arrestati in provincia di Bologna dalla polizia proprio mentre stavano mettendo a segno l'ennesimo furto, stavolta avendo preso di mira un disabile e la moglie.

La squadra mobile ha bloccato entrambi i malviventi in flagranza, recuperando la refurtiva che in quel caso era un Rolex da 110mila euro. Adesso entrambi si trovano in carcere.