"A Pontassieve crescita costante di contagi Covid"

Il sindaco Monica Marini ha reso noti ai concittadini i dati del contagio sul territorio invitandoli a limitare gli spostamenti per limitare i contagi

PONTASSIEVE — "A Pontassieve registriamo una crescita costante di contagi da coronavirus, i concittadini positivi sono ad oggi 38 su 20mila abitanti" lo ha spiegato il sindaco Monica Marini in una diretta Facebook.

Ha poi aggiunto "Teniamo presente che i ricoveri in tuttala Toscana sono 1296 di cui 259 in terapia intensiva. Questo cosa significa? Significa che i posti in terapia intensiva disponibili sono solo 88 dopo sarà necessario trovare altri 100 posti e la Regione Toscana ci sta già lavorando".

"Non siamo vicini alla soluzione - ha spiegato - e la situazione resta grave, occorre non abbassare la guardia e stare a casa è l'unico modo per evitare il contagio. A questo proposito sono aumentate le sanzioni per chi viola le disposizioni. Vi chiedo di dimostrare che Pontassieve è una comunità fatta di persone che sanno fare sacrifici sostenendosi gli uni con gli altri. Ringrazio i volontari che ci stanno aiutando con i servizi di sostegno alle persone più fragili e gli operatori sanitari". "Siamo impegnati ad assistere i malati ed i loro familiari in quarantena con l'appoggio delle associazioni del territorio come la Croce Azzurra, ma il grosso dobbiamo farlo restando a casa" ha concluso.