Visite ed esami, aumentano le disdette

I cittadini hanno iniziato ad utilizzare il servizio digitale messo a disposizione per consentire di disdire l'appuntamento direttamente da casa

FIRENZE — Sono aumentate le disdette delle prenotazioni tramite mail, il servizio messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria per annullare l'appuntamento quando per il paziente non è possibile rispettare la data della vista o dell’esame.

A settembre le disdette tramite mail erano state complessivamente 173 mentre ad aprile di quest’anno ben 1.153. Sono stati 438 a Firenze i cittadini che hanno usufruito del servizio, alternativo alla disdetta telefonica o di persona recandosi ai front-office dell’Azienda. Per Firenze la mail da utilizzare è: disdettecup.firenze@uslcentro.toscana.it

La disdetta "consente di migliorare l’efficienza del sistema a vantaggio di tutti i cittadini e far così diventare l’appuntamento nuovamente disponibile per chi, in quel momento, è in lista d’attesa e quindi per evitare di lasciare esami o visite “orfane”, come si definiscono in gergo sanitario" spiegano dalla Asl fiorentina.

Se la disdetta non viene comunicata almeno 48 ore prima di effettuare la prestazione l’Azienda richiede il pagamento del cosiddetto “malum” equivalente al ticket previsto per quella prestazione, anche in presenza di esenzione per patologia oppure per reddito.