Al pronto soccorso un nuovo modello di triage

I numeri sostituiscono i codici colore nella gestione delle attese. La rivoluzione inizia a Prato e sarà poi estesa ad altri ospedali dell'Usl Centro

PRATO — E' iniziata nel pronto soccorso di Prato, diretto dal dottor Simone Magazzini, la nuova organizzazione del triage nella gestione delle attese.

In una nota l'Usl centro spiega che in linea con le indicazioni della Regione Toscana non saranno più i codici colore ad indicare la priorità di accesso (bianco, azzurro, verde, giallo e rosso) ma numeri: da 1 dell'emergenza a 5 della non urgenza. All’interno del pronto soccorso nel nuovo modello organizzativo il paziente viene accolto in base al suo bisogno clinico ed alla complessità assistenziale, dando priorità alle situazioni a maggiore gravità e orintenado subito i pazienti verso i percorsi di cura interni al pronto soccorso.

Sono state individuate tre linee di attività: alta, intermedia e bassa complessità clinico-assistenziale.

Dopo il pronto soccorso di Prato il nuovo modello sarà applicato progressivamente a quelli di Empoli, nell'area pistoiese a Pistoia, Pescia e San Marcello, e agli ospedali dell'area fiorentina: Santa Maria Nuova, San Giovanni di Dio, Mugello, Santa Maria Annunziata e Serristori.