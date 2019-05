​Ubriaco al volante fermato vicino a una scuola

La vettura che procedeva in modo anomalo ha destato l'attenzione della pattuglia della municipale fiorentina presente davanti ad un istituto scolastico

FIRENZE — Di prima mattina è stato fermato dalla Polizia Municipale in via San Giuseppe per guida in stato di ebbrezza. Rischia una multa da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Una pattuglia del centro storico era impegnata nel servizio di facilitazione all'ingresso dei bambini nella scuola elementare Vittorio Veneto quando ha notato una vettura di grossa cilindrata che procedeva a scatti e molto lentamente. Gli agenti hanno fermato l’auto e chiesto la patente al conducente, un 28enne straniero residente nella provincia di Firenze.

Dai primi controlli è emerso che l'auto era senza permesso ztl ma visto il comportamento dell'uomo, gli agenti hanno eseguito il pretest per lo stato di ebbrezza. Sia il pretest che la successiva prova con l'etilometro hanno dato esito positivo per un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed è stato sottoposto al ritiro della patente ai fini della sospensione.