Tpl, a Firenze mancano ancora 53 autisti

I problemi derivanti dalle assenze per Covid del personale di At riguarderanno lunedì 21 Febbraio solo il bacino fiorentino e quello di Pisa

FIRENZE — Domani, lunedì 21 febbraio 2022, i disagi nel trasporto pubblico per problematiche legate al Covid, direttamente o indirettamente, riguarderanno solo i servizi urbani dei bacini di Firenze e Pisa. In tutto il resto del territorio regionale il servizio sta tornando alla regolarità e, anche se alcune assenze perdurano, non sono previsti al momento disservizi. Tutto questo grazie alla rimodulazione quotidiana delle corse per privilegiare gli orari e le linee più frequentate dagli studenti e dai pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire alcuni turni scoperti facendo gli straordinari.

Nel Dipartimento Centro di Autolinee Toscane per domani è prevista l'assenza di 53 autisti. Saranno quindi garantite tutte le corse scolastiche e, come previsto dal piano di emergenza comunicato alle istituzioni, sarà mantenuto l’80% del servizio programmato, garantendo così orari simili a quelli di un prefestivo. Sarà ridotta la frequenza sulle linee urbane e, all’occorrenza, il servizio su quelle a minor domanda, per utilizzare in moto ottimale i bus a disposizione.

Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”. Servizi regolari, invece, per l’extraurbano del bacino di Firenze e per i servizi dei bacini di Pistoia, Prato ed Empoli.