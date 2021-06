Una nuova sala meteo per Lamma

Il Consorzio che si occupa di climatologia e previsioni meteo ha l'obiettivo di raggiungere e informare sempre più cittadini, anche attraverso video

SESTO FIORENTINO — Dopo oltre 10 anni si rinnova la sala meteo del LaMMA, il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, consorzio pubblico tra Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche nato nel 1997 per studiare il cambiamento climatico.

Una sala meteo più funzionale per raccontare e spiegare a più cittadini possibile il meteo, il clima e i suoi cambiamenti non solo in tv ma anche su tutti i social. Un investimento che va anche nella direzione di creare più video che raccontino l'attività di Lamma. Il sito web del Consorzio Lamma è consultato mediamente da 5 milioni di utenti all'anno e le pagine consultate sono più di 60 milioni.

La presentazione della nuova sala nella sede Lamma di Sesto Fiorentino è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell'assessora all'ambiente Monia Monni.

Oggi, rispetto al 2010 quando venne creata la prima sala meteo, le esigenze del mondo della comunicazione sono molto diverse e di conseguenza c'è bisogno di nuovi strumenti per raccontare cosa fa Lamma: "Il rinnovo della sala meteo non è motivato da ragioni estetiche ma da una scelta funzionale e strategica - ha spiegato il direttore Lamma Bernardo Gozzini - quella di rispondere e adeguarsi al nuovo scenario della comunicazione digitale".