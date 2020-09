Focolaio Covid in Chianti dopo la gita in Sicilia

Sarebbero 18 i casi per ora accertati tra i partecipanti a un viaggio in pullman. I contagi tra Mercatale e San Casciano Val di Pesa

SAN CASCIANO VAL DI PESA — Sono riconducibili a un viaggio in pullman in Sicilia i 18 contagi da Covid riscontrati nelle ultime ore tra i comuni di San Casciano in Val di Pesa e Mercatale. Lo conferma la Asl Toscana Centro. I controlli sono scattati dopo che uno dei partecipanti è risultato positivo (vedi articolo collegato).

La comitiva è partita il 9 settembre e rientrata il 16. Al momento, dei 18 casi di positività che sarebbero stati accertati, sono 10 quelli di residenti a San Casciano e 8 quelli di residenti in zone limitrofi, tra cui Mercatale. Parte di questi contagi sono direttamente collegatial viaggio, e altri invece da contatti successivi.

Intanto proseguono i controlli della Asl su tutti i partecipanti sia all'andata che al ritorno.