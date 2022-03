La minaccia nucleare russa riguarda direttamente il nostro mondo La minaccia nucleare russa riguarda direttamente il nostro mondo

Attualità mercoledì 02 marzo 2022 ore 18:25

Ragazzo di 14 anni precipita dalla finestra della scuola

E' accaduto in una scuola media paritaria in viale Matteotti. L'adolescente è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Meyer

FIRENZE — Un ragazzo di 14 anni è caduto per cause in corso di accertamento dalla finestra di una scuola paritaria di viale Matteotti. L'incidente, secondo i primi riscontri della polizia, sarebbe avvenuto durante il cambio fra un insegnante e l'altro al termine di un'ora di lezione. Ricoverato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer, lo studente è in prognosi riservata. Notizia in aggiornamento