Giani a Montenero nel primo giorno da presidente

Il nuovo presidente della Regione Toscana ha fatto visita al Santuario di Montenero, nel primo giro da governatore anche il ritorno a San Miniato

LIVORNO — Primo giorno da presidente per Eugenio Giani che questa mattina si è recato in visita alla Madonna di Montenero, patrona della Toscana e dove ha attraversato la galleria dei comuni che custodisce gli stemmi di tutti i municipi toscani. "Sarò sindaco tra i sindaci" aveva spiegato Giani al termine della corsa elettorale ed è quanto ribadito oggi con una visita che "Unisce il sacro della figura della Madonna di Montenero al laico della Galleria dei comuni".

Il primo tour da governatore ha fatto tappa a Colle Val d'elsa con i lavoratori della Rcr, azienda del cristallo in crisi, a seguire il ritorno a San Miniato dove ha aperto la campagna elettorale tra i sindaci del comprensorio del cuoio.

Livorno, Siena e Pisa le province scelte per la prima uscita in attesa della ufficialità dei risultati elettorali "Per dimostrare che non sarò un presidente fiorentino-centrico" ha sottolineato Eugenio Giani.