Ranaldo lascia la presidenza di Confindustria Toscana

Le dimissioni sono state rassegnate per l'impossibilità di continuare a garantire un "costante impegno". Ecco chi ha preso il posto

FIRENZE — L'imprenditore Alessio Marco Ranaldo si è dimesso da presidente di Confindustria Toscana. "In un periodo delicato e complesso come quello attuale - ha spiegato Ranaldo - le imprese toscane necessitano di una guida presente al timone ed io, in questo momento, per motivi legati al mio intenso carico lavorativo in azienda, non sono più in grado di poterla garantire".

Come da statuto, il ruolo di Ranaldo è stato assunto ad interim da Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze, in quanto presidente territoriale più anziano.