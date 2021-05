Piero Pelù si vaccina contro il Covid

L'artista ha ricevuto la somministrazione stamattina alle 10 al Mandela Forum. Nel pomeriggio aprono le prenotazioni via web per chi ha 50 e 51 anni

FIRENZE — Fine settimana ad alta ensità di vaccini in Toscana. Fra stasera e domattina saranno inaugurati altri 4 centri vaccinali a Reggello, Pistoia, Dicomano nel Mugello e a Fucecchio (per saperne di più clicca qui). E oggi sono in programma in tutta la Toscana migliaia di somministrazioni.

Fra i vaccinati di oggi c'è anche il cantautore Piero Pelù, cofondatore del gruppo dei Litfiba.

Polo rossa e pantaloni e giubbotto neri, Pelù ha ricevuto l'iniezione stamattina alle 10 nell'hub del Mandela Forum, seguendo la procedura di rito: registrazione, inoculazione, 15 minuti di attesa seduto insieme agli altri neovaccinati per verificare che non insorgeressero reazioni allergiche. Poi, via, libero e vaccinato: "Presto partirò in tournée - ha spiegato Pelù - e quindi era nessario fare la vaccinazione".

Nel pomeriggio, ci saranno altri vaccinati eccellenti al Mandela Forum.

Nel pomeriggio di oggi il sito prenotavaccino.sanita.toscana.it aprirà le agende a chi ha 50 e 51 anni.