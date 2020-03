Irene Grandi e il dolce al tempo del virus

Anche la cantante toscana a casa si diletta ai fornelli e "offre" un ciambellone ai followers. Con il Covid balzo di chi fa pane e dolci in casa

FIRENZE — Con l'emergenza coronavirus in corso e l'obbligo di stare in casa, la cucina torna a essere il centro della casa e anche i vip si mettono ai fornelli. La cantante toscana Irene Grandi, reduce da Sanremo, si è messa al lavoro per preparare un dolce da offrire a followers e fan: "Pronto.. ed anche se non ha il buco pazienza - ha scritto su Instagram dopo aver promesso di fare un ciambellone - Come lo ho preparato potete vederlo nelle storie. Buona dolce serata a tutti".

Uno degli effetti del Covid-19, in effetti, è stata proprio la riscoperta dei dolci e del pane fatti in casa. Secondo Coldiretti, gli acquisti di farina sono aumentati dell'80 per cento, quelli di zucchero del 27 per cento e quelli di latte del 20 per cento. Tutti ingredienti necessari a preparare pane, pasta e dolci e impiegare il tempo che abitualmente in tanti non trascorrono in casa.

E sui social è un'esplosione di foto dei prodotti finiti pubblicati anche dai volti noti del mondo dello spettacolo che in questo periodo sono stati costretti, come tutti, a sospendere le attività abituali: Mara Venier e Barbara D'Urso, ma anche Martina Colombari, LauraTorrisi, Diletta Leotta, Fabio Volo, Belen.