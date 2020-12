Inaugurata la centrale unica di risposta 112

La centrale sarà operativa per le chiamate di emergenza dalle province di Firenze, Prato e Arezzo, partendo dai Comuni del Valdarno superiore

TOSCANA — Taglio del nastro a Firenze, sul viale Michelangelo, della centrale unica di risposta 112 della Regione Toscana.

Durante la giornata sono state prese in carico le prime chiamate di soccorso per le province di Firenze e di Prato (ovvero i distretti telefonici 055 e 0574) più alcuni Comuni del Valdarno superiore, in provincia di Arezzo, che hanno completato la migrazione tecnologica.

Il servizio sarà progressivamente esteso in tutta la Regione entro la fine del mese di Aprile 2021.