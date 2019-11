Regionali 2020, Giani candidato presidente del Pd

Sciolte le ultime riserve su Eugenio Giani, alla guida del Consiglio regionale dal 2015 e in corsa per questa candidatura da mesi

FIRENZE — Eugenio Giani ce l'ha fatta. La direzione regionale del Pd, riunita questa sera dopo un lungo percorso di confronto, ha dato il via libera definitivo - all'unanimità, un solo astenuto - alla sua candidatura alla presidenza della Regione alle elezioni del maggio 2020 (vedi qui sotto gli articoli collegati). Il Partito democratico ora proporrà il nome di Giani alle altre forze politiche della coalizione di centrosinistra, nel tentativo di generare un consenso unitario sul suo nome. Impresa non facile (vedi qui sotto gli articoli collegati).

Il primo a indicare Giani come la persona più idonea per correre alle regionali è stato l'ex premier Matteo Renzi poche settimane prima di lasciare il Partito democratico e fondare Italia Viva. Dopo la scissione, Giani - da sempre molto vicino a Renzi - dichiarò subito la volontà di restare nel Pd e questa sera anche i dem toscani hanno deciso di puntare su di lui.

Giani, presidente del Consiglio regionale dal 2015, ha 60 anni e abita a Sesto Fiorentino. Laureato in Giurisprudenza, è coniugato con Angela e padre di Gabriele e del piccolo Lorenzo.

E’ stato eletto nel Consiglio comunale di Firenze nel 1990, svolgendo nel tempo funzioni di presidente della commissione per l’elaborazione dello statuto e poi ricoprendo più volte la carica di assessore con varie deleghe, mobilità, lavori pubblici, sport, tradizioni popolari fiorentine, toponomastica, relazioni internazionali, cultura. Nell'ultimo mandato ricoperto a Palazzo Vecchio, ha presieduto il Consiglio comunale.

Appassionato di storia e di sport, Giani è stato anche presidente del Museo Stibbert, presidente dell’associazione “Museo dei Ragazzi”, presidente della Federazione Regionale dei Giochi Storici, presidente della Società Dantesca Italiana, presidente Del Museo Casa di Dante e presidente degli Amici dei Musei. E poi delegato provinciale del CONI Firenze, componente del Consiglio Nazionale CONI, vicepresidente dell'Accademia Olimpica Nazionale Italiana, presidente Onorario della Federazione Atletica Europea.

Giani ha scritto anche saggi e libri di carattere sportivo e culturale, fra cui “Firenze e la Fiorentina” in cui ricostruisce le vicende vissute in prima persona nei momenti critici del Club Viola. Nel dicembre del 2018 è uscito il suo ultimo volume, intitolato “La Toscana Giorno per Giorno”.

Eugenio Giani è stato eletto in Consiglio Regionale per la prima volta nel 2010 nella lista del Pd-Riformisti toscani e cinque anni dopo è stato rieletto nelle fila del Pd. Dal 25 giugno 2015 è presidente del Consiglio Regionale della Toscana.