Falsi controlli, ispettori Asl tutti assolti

Assolti o prosciolti i 102 ispettori coinvolti nell'inchiesta per falso e truffa. Erano accusati di aver certificato controlli mai effettuati

FIRENZE — I 102 ispettori della ex Asl 10 sono stati prosciolti o assolti dal giudice dell'udienza preliminare Antonella Zatini. Gli ispettori erano coinvolti nell'inchiesta che li vedeva accusati per falso e truffa per quanto riguarda alcune certificazioni di controlli, che secondo l'accusa non erano mai avvenuti.

Per 70 ispettori il giudice Zatini ha emesso una sentenza di non luogo a procedere e ha assolto inoltre ''perché il fatto non sussiste'' altri 30 imputati che avevano chiesto di essere processati in rito abbreviato.

L'inchiesta, che riguarda episodi avvenuti tra il 2012 e il 2014, ha riguardato tutti gli ispettori della Asl di Firenze appartenenti al Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra gli aspetti contestati, ci sarebbe stata la mancata trasmissione di un atto ricognitivo dalla Asl alla Regione Toscana.