Enrico Rossi ha ripreso la tessera del Pd

Il governatore ha ripreso la tessera del Partito Democratico iscrivendosi a una sezione fiorentina. Aveva lasciato i dem nel 2017 per fondare Art1-Mdp

FIRENZE — Il presidente della regione Toscana Enrico Rossi ha ripreso questa mattina, al circolo Stazione - San Lorenzo, la tessera del Partito Democratico.

Il governatore aveva lasciato il pd nel 2017 per fondare Articolo Uno-Mdp e dare vita alla scissione fra l'ala renziana dei dem e l'opposizione interna. Rossi aveva annunciato la sua volontà di rientrare all'interno del Pd e di riprendere la tessera del partito il 19 maggio scorso (vedi articoli collegati).

"Uscire dal Pd per Mdp è stato uno sbaglio - ha detto il governatore- perché le elezioni hanno detto che è stato uno sbaglio. Le ragioni c'erano ma evidentemente in politica non erano adeguate. Penso che un'autocritica dia più autorità alle cose che si dicono".

"Voglio ripartire dai circoli, dalla base e dal territorio - ha aggiunto Rossi- e ringrazio per l'accoglienza ricevuta".