Covid-19, tutte le risposte alle domande frequenti

Potenziata la rete informativa sull'emergenza Covid-19 dell'Ausl Toscana Centro con un numero dedicato alle informazioni generali

FIRENZE — Da oggi l’Azienda Ausl Toscana Centro ha potenziato la propria rete informativa sull’emergenza Covid-19 in accordo con le ultime disposizioni ministeriali e regionali, attraverso tre canali specifici:

1) 055-545454 (tasto 1) dedicato ad informazioni di carattere generale relative all’applicazione delle recenti disposizioni normative (vedi sotto esempi di domande frequenti). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.30, il sabato dalle ore 7.45 alle ore 12.30.

2) 055-5454777 destinato esclusivamente ad informazioni di tipo sanitario per tutti coloro che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

3) info.covid@uslcentro.toscana.it, un indirizzo mail dedicato a cui il cittadino può scrivere per ricevere informazioni ed agevolare la sua eventuale presa in carico dal sistema sanitario.

Al di fuori delle motivazioni che giustificano la segnalazione ai numeri dedicati o all’indirizzo email, l’Azienda invita a rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta per informazioni.

L’Azienda raccomanda di restare a casa, salvo comprovate esigenze lavorative o sanitarie. Ricorda inoltre che restano valide per tutti i cittadini le regole comportamentale già ampiamente diffuse.

DOMANDE FREQUENTI

Alcuni esempi:

Quando sono giustificati gli spostamenti?

In caso di: comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, o motivi di salute.

Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, tramite l’autodichiarazione (che sarà firmata al momento dell’eventuale controllo dalle autorità competenti)

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

Tutte le domande più frequenti si trovano al link:

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278