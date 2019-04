Gli specialisti dei colpi lampo nelle auto

La banda dei furti nelle auto in sosta aveva racimolato 40mila euro con la tecnica della ruota bucata. Furti in otto regioni, tra queste la Toscana

ANCONA — Erano riusciti a racimolare 40mila euro facendo furti nelle auto in sosta, rubando borse e portafogli e poi prelevando i soldi dalle carte delle vittime. In tutto sono stati accertati 63 furti, commessi in otto regioni. La banda era formata da persone originarie dei quartieri spagnoli di Napoli. Ad arrestare i topi d'auto i carabinieri del comando provinciale di Ancona insieme alla Compagnia di Jesi.

I banditi foravano le ruote delle auto delle vittime, e mentre i proprietari cambiavano la gomma i ladri rubavano le borse incustodite. Furti nelle Marche, Lazio, Campania, Umbria, Sicilia, Abruzzo,Toscana ed Emilia Romagna. In Toscana i furti si sono concentrati soprattutto nella provincia di Firenze.