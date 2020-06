"Corro per vincere", Ceccardi lancia la sfida

L'europarlamentare apre la campagna elettorale per le regionali: "A volte Davide vince contro Golia. Comunque vada sarà un bel viaggio di 90 giorni"

FIRENZE — Susanna Ceccardi ha affrontato ieri sera la prima uscita di campagna elettorale in vista delle regionali di settembre. E' la candidata presidente del centrodestra, sfiderà Eugenio Giani, candidato del centrosinistra.

Ceccardi, a Firenze, ha detto che non ha mai corso solo per partecipare, ma "per vincere", ma ha anche aggiunto di sapere che si tratta di un Davide contro Golia, anche se "a volte i Davide vincono". Ceccardi balzò alle cronache regionali e nazionali nel 2016 quando vinse al ballottaggio la corsa a sindaco di Cascina (Pisa), strappando il Comune al centrosinistra. Salvini la festeggiò in diretta tv. Nelle elezioni dello scorso anno Ceccardi è stata eletta al Parlamento europeo e ha lasciato la carica di sindaco.

Riguardo a questa campagna elettorale la 33enne ha detto che si tratta della "battaglia più difficile della mia storia politica" e che, comunque andrà, "sarà un bellissimo viaggio in Toscana di 90 giorni". Parlando di Giani ha detto che "dice di sì a tutti, non prende mai decisioni divisive".

Per quanto riguarda la sempre delicata situazione degli aeroporti Ceccardi ha detto di volere uno sviluppo integrato di Pisa e Firenze.

Questione stadio: la candidata del centrodestra ha detto che l'obiettivo della Lega è restaurare l'Artemio Franchi, "lo stadio storico dei fiorentini".