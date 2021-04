Il sindaco cerca un teatro da 250 spettatori

Roma, Sandra Milo al sit-in delle partite Iva: «La gente è disperata. Non ci dormo la notte»

L'amministrazione ha aperto la ricerca di un nuovo spazio da adibire a teatro e come luogo di aggregazione e sviluppo di progetti culturali

SIGNA — Il Comune di Signa ha chiesto di aderire alla Fondazione Toscana Spettacolo per il 2021, adesso il sindaco pubblica un avviso per manifestazione d’interesse per la ricerca di un immobile da acquisire e adibire a teatro e capace di ospitare eventi culturali.

“Rinnovo la mia intenzione di incentivare progetti culturali sul nostro territorio; per far questo, abbiamo bisogno di uno spazio di ritrovo, che sia luogo di incubazione e sviluppo di idee ed eventi legati alla cultura - ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi - data la sempre crescente richiesta da parte dei cittadini di arricchire il panorama culturale signese, cerchiamo uno spazio capace di ospitare progetti ed eventi anche di grande respiro, un luogo aperto tutto l’anno per lo svolgimento di moltissime attività”

L'immobile deve avere una superficie fra i 500 e 700 metri quadrati, deve essere situato nella zona centrale del Comune di Signa, indipendente e di facile raggiungibilità, capace di ospitare un pubblico fra i 200 e 250 spettatori e dotato di un parcheggio almeno nelle immediate vicinanze. In più, si chiede che l’edificio risponda alla normativa sulle barriere architettoniche e sia dotato di allacciamento autonomo alla rete dei servizi, nonché collegato alle dorsali di distribuzione delle reti internet e telefonica.

La proposta può essere presentata entro il 7 Maggio 2021.