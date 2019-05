Scuola, la protesta dei docenti precari

Una lunga attesa e poi la rinuncia ai diritti, "è come pagare il pizzo" denunciano i docenti precari riuniti davanti all'ufficio scolastico regionale

FIRENZE — Gli insegnanti precari in Toscana sono 15mila, 13mila i non abilitati. L'immissione in ruolo è per molti un miraggio e per ottenerla tanti docenti sono pronti a "rinunciare anche ai propri diritti". La denuncia arriva dal presidio organizzato questa mattina davanti all'ufficio scuola regionale in via Mannelli a Firenze. "Un fatto grave. È come pagare il pizzo, per capirci" ad affermarlo è Valerio Cai, responsabile di ''Noi scuola'', alla guida del picchetto di insegnanti precari che hanno scandito lo slogan ''Tre anni per il ruolo''.



I manifestanti hanno rivendicato "il diritto a essere pagati come i docenti di ruolo e come i docenti precari di religione cattolica per quanto riguarda malattia, permessi, mesi estivi e anzianità di servizio". I docenti hanno chiesto l'istituzione di graduatorie provinciali permanenti a scorrimento "per l'immissione in ruolo e per gli incarichi annuali, accessibili a tutti i docenti con 3 anni di insegnamento nelle scuole statali".