Quattro nuovi centri chirurgici ultraspecialistici

I 4 centri dedicati a pancreas, fegato, patologie testa-collo e infezioni periprotesiche o osteoarticolari, negli Ospedali di Firenze, Prato e Pistoia

FIRENZE — Sono quattro i nuovi centri chirurgici ultraspecialistici per il trattamento del pancreas, del fegato, per le patologie testa-collo e per le infezioni periprotesiche e sono stati creati in altrettanti ospedali, San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata e Ospedali di Pistoia e Prato, e pertanto all’interno della rete ospedaliera dell’Azienda USL Toscana centro.

Centralizzazione intermedia del paziente, accorpamento delle competenze professionali, disponibilità di tecnologie avanzate, approccio multi-professionale fanno da comune denominatore alla riorganizzazione operata dal Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche, diretto dal dottor Stefano Michelagnoli, per offrire ai cittadini percorsi di cura in un’ottica multispecialistica e di sistema ospedaliero integrato.

Patologie complesse, sia dal punto di vista biologico che delle cure, come i tumori pancreatici, che richiedono interventi anche riabilitativi ed estetici come quelle dell’area testa-collo, che sviluppano in particolare lesioni metastasiche come le malattie oncologiche del fegato e le infezioni che costituiscono la peggiore complicanza della chirurgia ortopedica e traumatologica sono concentrate negli Hub di riferimento che possiedono specifici ed elevati requisiti in ambito diagnostico e terapeutico. La concentrazione delle patologie più complesse in signoli centri, Hub, ha portato a risultati clinici ottimali per i pazienti.

I quattro Centri chirurgici

Per la chirurgiadel pancreas al San Giovanni di Dio, referente è il dottor Alessandro Anastasi; per il trattamento chirurgico della patologia testa-collo di secondo livello (chirurgia avanzata) e di terzo livello (chirurgia riabilitativa) al Santo Stefano di Prato, referente dottor Antonio Sarno; per la chirurgia del fegato al San Jacopo di Pistoia, referente dottor Massimo Fedi e per le infezioni periprotesiche o osteoarticolari al Santa Maria Annunziata, referente il dottor Marco Mugnaini.

All’interno di ogni Hub e Spoke è presente il Gruppo Oncologico Multidisciplinare (Gom) per la discussione dei singoli casi e per il confronto tra gli esperti del core team della patologia in questione: gli incontri possono svolgersi anche in tele-collegamento.