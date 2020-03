Covid-19, modifiche per i prelievi all'Annunziata

Coronavirus, il governatore Fontana: «Forse al governo qualcuno non ha compreso la gravità della crisi in Lombardia»

Sono state previste modifiche al servizio erogato presso il punto prelievi ematici dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri

FIRENZE — La Asl Toscana Centro ha reso noto che da lunedì 16 marzo il punto prelievi ematici dell’ospedale Santa Maria Annunziata ubicato nella adiacente Palazzina del presidio in via dell’Antella 58 a Bagno a Ripoli, svolgerà l’attività solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.15 alle 9.30 ed esclusivamente per i controlli dei pazienti oncologici e sempre previa prenotazione telefonica Cup ad eccezione delle urgenze specificatamente indicate nella prescrizione medica.

Gli utenti che non rientrano in queste categorie, i bambini di età superiore ai 3 anni e le donne per le curve glicemiche in gravidanza potranno rivolgersi ai punti prelievo territoriali.

Sono stati disposti cambiamenti anche per la richiesta delle cartelle cliniche e altra documentazione sanitaria che potrà avvenire via mail a cartellecliniche.sma@uslcentro.toscana.it o via fax allo 0556936603 salvo situazioni particolari volta volta valutabili, prendendo contatti con il numero 055 6936318 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

Sul sito Azienda USL Toscana centro "Come fare per" sono riportate modulistiche e modalità per esteso.