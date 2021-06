La macelleria quarratina al campionato nazionale

Roberto Tavanti è fra i protagonisti della kermesse organizzata da Federcarni per i giovani macellai. Domenica la gara fa tappa in Toscana

QUARRATA — La macelleria quarratina protagonista al campionato italiano giovani macellai. Roberto Tavanti, della Macelleria Il Cicciaio di Valezatico è tra i partecipanti alla selezione regionale nell'ambito della settima tappa della competizione nazionale organizzata da Federcarni di Confcommercio, alla sua prima edizione.

La giornata toscana della kermesse più cicciosa che c'è è in calendario per domenica 27 Giugno alla Certosa, alle porte di Firenze, dalle 10 alle 16. I giovani sfidanti si cimenteranno in prove pratiche di taglio, disosso, inventiva e presentazione in un evento gratuito e aperto al pubblico.

Alla fine della giornata, saranno premiati da una giuria di esperti. I primi due classificati si aggiudicheranno la partecipazione alla finale di iMeat di Modena, unica fiera internazionale che si svolge in Italia dedicata al settore. Il terzo e il quarto avranno invece la possibilità di sfidarsi nuovamente il 18 Luglio a Firenze.