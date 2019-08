Pisa perde passeggeri, Firenze li guadagna

Dai dati di giugno sui transiti nei due principali scali regionali, entrambi gestiti da Toscana Aeroporti, emerge un passo indietro del Galilei

PISA — Dal mese di marzo l'Aeroporto di Pisa San Giusto "Galilei Galilei" ha iniziato a perdere passeggeri rispetto agli stessi periodi del 2018: -3,3 per cento a marzo, +0,3 ad aprile, -1,6 a maggio e addirittura -5,6 a giugno. A giugno 2019 sono transitati dal Galilei 555.409 passeggeri, ben 32.772 in meno rispetto a giugno 2018.

Nel frattempo l'aeroporto di Firenze Peretola "Amerigo Vespucci" ha continuato la sua crescita per numero di passeggeri in transito, nonostante il noto problema della pista troppo corta. Superato il -0,3 per cento di marzo, passeggeri in sensibile aumento nello scalo fiorentino tanto ad aprile (+6,0), maggio (+3,0) e giugno (+6,2). A giugno 2019 sono transitati dal Vespucci 286.579 passeggeri, 16.690 in più rispetto a giugno 2018.

Il saldo aggregato dei due aeroporti è dunque negativo per quanto riguarda giugno e sostanzialmente piatto per i primi sei mesi dell'anno. I due scali di Toscana Aeroporti a giugno hanno perso 16.082 passeggeri, mentre da gennaio 2019 Pisa ha perso l'un per cento dei passeggeri contro il +3,7 per cento di Firenze: il totale è di 3 milioni e 788mila passeggeri transitati da Pisa e Firenze nei primi sei mesi del 2019, appena 22.616 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+0,6 per cento).

Il trend negativo dello scalo pisano, dati i suoi volumi di traffico doppi rispetto a Firenze, pesa dunque sull'intero sistema di Toscana Aeroporti, con Peretola che al momento non sembra in grado di recuperare i passeggeri persi dallo scalo maggiore. Per martedì 6 agosto è fissata la riunione del Cda per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno, riunione durante la quale saranno certamente analizzati e spiegati questi dati.