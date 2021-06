Naldi eletto vicepresidente in Assaeroporti

Da poco confermato amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi è ora anche ai vertici dell'associazione degli aeroporti italiani

PISA — L’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, è stato oggi nominato vicepresidente di Assaeroporti, l’associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani.

“Sono particolarmente onorato di poter offrire il mio personale contributo all’Associazione che – come già sottolineato dal Presidente Borgomeo – avrà l’esigenza di perseguire un percorso di forte unità con il coinvolgimento di tutti i soci con l’obiettivo, da un lato, di recuperare traffico passeggeri e, dall’altro, di immaginare lo sviluppo futuro degli aeroporti basato su un ripensamento degli spazi e su investimenti in sostenibilità e digitalizzazione”, ha commentato Naldi, fresco di nomina.

"Toscana Aeroporti - hanno commentato dalla società che gestisce gli scali Galilei di Pisa e Vespucci di Firenze Peretola - esprime soddisfazione per la prestigiosa nomina di Naldi, che giunge in un momento di grande difficoltà per l’intero settore aeroportuale gravemente colpito dagli effetti della pandemia da Covid-19".

L'assemblea di Assaeroporti ha eletto anche Carlo Borgomeo (attuale presidente di Gesac) come nuovo presidente dell’associazione. Che sarà affiancato da 4 vicepresidenti: oltre a Nardi troviamo Marco Troncone (Adr) nella funzione di Vicario, Monica Pilloni (Sogaer) e Nico Torrisi (Sac/Soaco).