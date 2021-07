I lavoratori dell'aeroporto incrociano le braccia

Nuova mobilitazione dei lavoratori contro la vendita della Handling. Sciopero e presidi davanti agli aeroporti di Pisa e Firenze

PISA — Continua la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa contro la vendita di Toscana Aeroporti handling.



In occasione dello sciopero nazionale del settore, in programma per domani, le segreterie regionali di Filt-Cgil Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl annunciano due presidi di fronte agli scali delle due città toscane, dalle 10,30 alle 12,30.

"La vendita della società Tah da parte di Toscana Aeroporti è un atto che non condividiamo - scrivono i sindacati- e da subito abbiamo fatto sapere la nostra contrarietà. Tutti i soggetti che possono giocare un ruolo in questa vicenda sono stati chiamati in causa, dalle amministrazioni pubbliche locali a Enac e da essi vogliamo risposte concrete. Le risposte al momento non sono sufficienti ma non abbiamo permesso e non permetteremo a nessuno di voltarsi dall’altra parte. I lavoratori sono i soggetti danneggiati da una scelta sbagliata e non accettiamo che questa scelta li penalizzi mettendo in discussione i loro diritti e la loro professionalità. In un settore che vede il secondo sciopero nazionale per evidenziare come tutto il trasporto aereo abbia bisogno di attenzione, di risorse e di riforme strutturali, in Toscana ci troviamo a fronteggiare una ulteriore difficoltà".